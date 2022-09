Traffico Roma del 28-09-2022 ore 20:00 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Luceverde Roma mai trovati dalla redazione Buonasera sta calando di intensità Traffico sulla rete della cittadina sul Raccordo Anulare permangono Tuttavia incolonnamenti a tratti in carreggiata interna tra Flaminia Salaria e a partire dalla Bufalotta fino allo svincolo La Rustica nella zona sud del raccordo in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino all’uscita Tuscolana ancora disagi sul tratto Urbano della Roma L’Aquila con le code da Portonaccio la tangenziale est in tangenziale cute da Corso Francia alla solari e poi dalla stazione Tiburtina a viale Castrense incolonnamenti verso lo stadio Olimpico dalla stazione Tiburtina fino all’uscita di Corso Trieste Viale Libia si tratta di un incidente Traffico ancora congestionato in viale dello ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Luceverdemai trovati dalla redazione Buonasera sta calando di intensitàsulla rete della cittadina sul Raccordo Anulare permangono Tuttavia incolonnamenti a tratti in carreggiata interna tra Flaminia Salaria e a partire dalla Bufalotta fino allo svincolo La Rustica nella zona sud del raccordo in carreggiata esterna abbiamo rallentamenti con code a tratti a partire dal bivio con laFiumicino all’uscita Tuscolana ancora disagi sul tratto Urbano dellaL’Aquila con le code da Portonaccio la tangenziale est in tangenziale cute da Corso Francia alla solari e poi dalla stazione Tiburtina a viale Castrense incolonnamenti verso lo stadio Olimpico dalla stazione Tiburtina fino all’uscita di Corso Trieste Viale Libia si tratta di un incidenteancora congestionato in viale dello ...

