Tiro a volo, Mondiali Osijek 2022: azzurri fuori dalle semifinali del trap (Di mercoledì 28 settembre 2022) Non ci sono azzurri nella semifinale del trap a Osijek, sede del Mondiale di Tiro a volo 2022. Dopo i 125 piattelli di qualificazione, gli azzurri, sia al maschile che al femminile, sono stati tutti eliminati. Hanno chiuso con 114/125 Jessica Rossi e Giulia Grassia, mentre è ancora più indietro Alessia Iezzi, quarantacinquesima con 109/125. Prova super (122/125) per la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova che chiude in testa. Anche al maschile non sono arrivate buone notizie: Lorenzo Ferrari e Mauro De Filippis hanno chiuso a 117/125. Più indietro a 116/125 Marco Correzzola che chiude la sua prova con un 25/25 che lascia rimpianti. SportFace.

