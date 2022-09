Tennis, Federer torna sul suo addio: “Toccare la mano di Nadal è stato come un grazie segreto” (Di mercoledì 28 settembre 2022) A pochi giorni di distanza dal suo addio dal Tennis, Roger Federer è tornato a parlare dei momenti vissuti alla O2 Arena di Londra. “Ad un certo punto non riuscivo a smettere di piangere, mi passava di tutto per la mente. Ero felicissimo di vivere quel momento lì, insieme a tutti i ragazzi, con la musica che suonava” ha detto l’elvetico al New York Times. Sullo splendido momento in cui, in lacrime, ha stretto la mano di Nadal, Roger ha spiegato: “Immagino sia stato un grazie segreto. Non potevo parlare per le lacrime, la musica era lì e credo di averlo appena toccato“. Federer ha poi proseguito: “Ho perso tutto quello che c’era da perdere. Il mio ultimo match in singolare, il mio ultimo match in doppio, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) A pochi giorni di distanza dal suodal, Rogerto a parlare dei momenti vissuti alla O2 Arena di Londra. “Ad un certo punto non riuscivo a smettere di piangere, mi passava di tutto per la mente. Ero felicissimo di vivere quel momento lì, insieme a tutti i ragazzi, con la musica che suonava” ha detto l’elvetico al New York Times. Sullo splendido momento in cui, in lacrime, ha stretto ladi, Roger ha spiegato: “Immagino siaun. Non potevo parlare per le lacrime, la musica era lì e credo di averlo appena toccato“.ha poi proseguito: “Ho perso tutto quello che c’era da perdere. Il mio ultimo match in singolare, il mio ultimo match in doppio, ...

Eurosport_IT : Tranquillo Rafa, c'è chi sta ancora piangendo ?? ?? - Eurosport_IT : 'Tu sei la ragione per cui io gioco a tennis' ?? Le parole, ????????????????????, di Matteo Berrettini per Roger Federer ??… - Eurosport_IT : ?????? Siamo in una valle di lacrime ?????? #EurosportTENNIS | #LaverCup | #Federer | #Roger | #tennis - sportface2016 : Tennis, #Federer torna sul suo addio: “Toccare la mano di #Nadal è stato come un grazie segreto” - DExpress_Sport : Lionel Messi Roger Federer retirement comparison made after Argentina brace vs Jamaica -