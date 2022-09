Si torna ai vecchi tempi: HBK e Triple H in cerca di talenti indipendenti e nipponici (Di mercoledì 28 settembre 2022) NXT è stata una delle “invenzioni” piu’ vincenti negli ultimi anni della WWE. Ha funzionato da “cantera” per i nuovi innesti che porvenivano da ogni angolo del globo per prepararli al passaggio al main roster. Questa prerogativa l’ha leggermente persa quando è stato cambiato il format, ma in questo momento, con Triple H e Shawn Michaels al timone, qualcosa potrebbe cambiare. Parola dell’Heart Break Kid. I vecchi fasti “Siamo in cerca di talenti che hanno già esperienze in altre compagnie, sia indipendenti che giapponesi. Questa cosa accadrà sempre in quel di NXT. Vogliamo persone appassionate al prodotto WWE proprio come lo siamo noi!”. Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 28 settembre 2022) NXT è stata una delle “invenzioni” piu’ vincenti negli ultimi anni della WWE. Ha funzionato da “cantera” per i nuovi innesti che porvenivano da ogni angolo del globo per prepararli al passaggio al main roster. Questa prerogativa l’ha leggermente persa quando è stato cambiato il format, ma in questo momento, conH e Shawn Michaels al timone, qualcosa potrebbe cambiare. Parola dell’Heart Break Kid. Ifasti “Siamo indiche hanno già esperienze in altre compagnie, siache giapponesi. Questa cosa accadrà sempre in quel di NXT. Vogliamo persone appassionate al prodotto WWE proprio come lo siamo noi!”.

Zona_Wrestling : Si torna ai vecchi tempi: HBK e Triple H in cerca di talenti indipendenti e nipponici - BnB_Ferroviere : Eventi che verranno: domenica 9 ottobre torna a Milano Vecchi Libri in Piazza Diaz, la mostra-mercato del libro ant… - lellinara : RT @eventiatmilano: Eventi che verranno: domenica 9 ottobre torna a Milano Vecchi Libri in Piazza Diaz, la mostra-mercato del libro antico… - eventiatmilano : Eventi che verranno: domenica 9 ottobre torna a Milano Vecchi Libri in Piazza Diaz, la mostra-mercato del libro ant… - AndreaSALIERI6 : RT @CastigamattU: @AndreaSALIERI6 Hanno provato vari modi, ma il vairrrus non ha fatto la carneficina istantanea che volevano e hanno ripie… -