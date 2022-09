Shadow | sbarcano in Italia i servizi di cloud computing per giocatori

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 28 settembre 2022)ha annunciato l’arrivo dei suoidi, pensati pere non solo, in. Scopriamo insieme questoo Ihanno preso sempre più spazio nel corso di questi anni. Da semplici storage per salvare i nostri ricordi più importanti o dei file di lavoro da poter aprire in qualsiasi luogo, si sono evoluti nel corso del tempo. Basta pensare ai vari Google Stadia, Amazon Luna o Nvidia GeForce Now (senza contare l’Xbox Game Pass e il nuovo PlayStation Plus) che ci permettono di giocare ovunque senza bisogno di console ingombranti da portarsi dietro ogni volta. In questo senso si è mossa, realizzando uno di...