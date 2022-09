Sequestrata e stuprata per giorni | l' orrore del buttafuori sulla 17enne

rep_roma : Sequestrata e stuprata per 24 ore da due spacciatori nel parco del Torrione [aggiornamento delle 08:34] -

Segregata sotto la minaccia di un coltello e poie seviziata da due nordafricani . È l'incubo che ha vissuto una donna romana di 54 anni all'interno di una grotta nel parco del Torrione, nel quartiere Pigneto. I gup del tribunale di Roma ...Picchiata.. Rapinata. Privata della libertà per più di 24 ore. L'orrore va in scena in un parco al centro di Roma. Al parco del Torrione, quartiere Pigneto, due uomini rapiscono una donna di 54 anni. La ...I due si erano conosciuti in discoteca di Viterbo. Il ragazzo, un 21enne di pomezia, è stato condannato a 16 anni di reclusione per sequestro di persona, violenza sessuale, rapina e lesioni ...Nel quartiere Pigneto la vittima aveva avvicinato i due giovani per comprare della droga ma sotto la minaccia di un coltello era stata segregata in una grotta ...