Orietta Berti, orrenda notizia per i suoi fan: purtroppo non c’è stato nulla da fare | Ecco cos’è successo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Orietta Berti e una notizia non positiva per i fan, purtroppo non si è potuto fare diversamente: Ecco cosa è accaduto Una donna che oggi oltre avere una voce meravigliosa che ha segato un’epoca musicale italiana, è conosciuta come un’icona tra i giovani per la sua spontaneità e simpatia: stiamo parlando proprio di lei, Orietta Berti. Nonostante questo, la donna ha conquistato la poltroncina da opinionista nel reality di Alfonso Signorini, Grande Fratello Vip accanto a Sonia Bruganelli. Una notizia, però, ha sconvolto i fan. curiosità (foto web)La carriera di Orietta comincia con la partecipazione ad un concorso canoro iscritta da suo papà, dal titolo Voci Nuove Disco d’Oro a Reggio ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 28 settembre 2022)e unanon positiva per i fan,non si è potutodiversamente:cosa è accaduto Una donna che oggi oltre avere una voce meravigliosa che ha segato un’epoca musicale italiana, è conosciuta come un’icona tra i giovani per la sua spontaneità e simpatia: stiamo parlando proprio di lei,. Nonostante questo, la donna ha conquila poltroncina da opinionista nel reality di Alfonso Signorini, Grande Fratello Vip accanto a Sonia Bruganelli. Una, però, ha sconvolto i fan. curiosità (foto web)La carriera dicomincia con la partecipazione ad un concorso canoro iscritta da suo papà, dal titolo Voci Nuove Disco d’Oro a Reggio ...

GrandeFratello : Pronti per i primi pettegolezzi sulla Casa? ?? Stasera a #GFVIPPARTY avremo con noi: Dayane Mello, Orietta Berti, Pa… - trash_italiano : Secondo Dagospia, Orietta Berti prenderebbe 10.000€ a puntata per ricoprire il ruolo di opinionista al #GFVIP. Prev… - zazoomblog : Orietta Berti orrenda notizia per i suoi fan: purtroppo non c’è stato nulla da fare Ecco cos’è successo -… - RealGossipland : Giulia Salemi e Orietta Berti bocciate al Gfvip? Ecco i commenti sui social: - Rosalbw1 : @SaraSanfi @LauraA935 @GiuliaSalemi93 Orietta Berti grande artista ma nelle vesti di opinionista un grande no ...?? -