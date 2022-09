Napoli, Adani: «Kvaratskhelia è un matrimonio riuscito» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le parole di Adani su Kvaratskhelia: «Ha avuto un impatto così perché è intraprendente, sa ricevere palla, ma anche puntare l’avversario» Lele Adani ha parlato alla Stampa di Kvaratskhelia. Di seguito le sue parole sul georgiano del Napoli. IMPATTO – «Per le sue caratteristiche tecniche e il gioco di Spalletti si vedeva che poteva essere un matrimonio riuscito. Ha avuto un impatto così perché è intraprendente, sa ricevere palla, ma anche puntare l’avversario, assistere i compagni o mettersi in proprio. È favorito dalla grande facilità di corsa». COME LIMITARLO – «La chiave è togliergli il tempo. Bisogna scegliere il momento giusto: se stai basso e passivo tira da fuori, se intervieni male ti dribbla. È un lavoro di gruppo, il difensore deve portarlo sulla ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le parole disu: «Ha avuto un impatto così perché è intraprendente, sa ricevere palla, ma anche puntare l’avversario» Leleha parlato alla Stampa di. Di seguito le sue parole sul georgiano del. IMPATTO – «Per le sue caratteristiche tecniche e il gioco di Spalletti si vedeva che poteva essere un. Ha avuto un impatto così perché è intraprendente, sa ricevere palla, ma anche puntare l’avversario, assistere i compagni o mettersi in proprio. È favorito dalla grande facilità di corsa». COME LIMITARLO – «La chiave è togliergli il tempo. Bisogna scegliere il momento giusto: se stai basso e passivo tira da fuori, se intervieni male ti dribbla. È un lavoro di gruppo, il difensore deve portarlo sulla ...

