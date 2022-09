Nadef: Cdm alle 16 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri si terrà oggi alle 16. La conferma arriva da Palazzo Chigi. Tra i punti all'ordine del giorno anche la Nota di aggiornamento del Def. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri si terrà oggi16. La conferma arriva da Palazzo Chigi. Tra i punti all'ordine del giorno anche la Nota di aggiornamento del Def.

ultimora_pol : #Cdm Anticipato alle ore 16 di questo pomeriggio il Consiglio dei ministri chiamato a varare la NADEF @ultimora_pol - ALisimberti : RT @ItaliaOggi: Domani Nadef in Cdm. Crescita, la stima del Governo: nel 2022 a +3,2% - ItaliaOggi : Domani Nadef in Cdm. Crescita, la stima del Governo: nel 2022 a +3,2% - borrillo62 : RT @marcodifonzo: Nadef, molto probabile che il Cdm per il via libera si riunisca oggi pomeriggio - marcodifonzo : Nadef, molto probabile che il Cdm per il via libera si riunisca oggi pomeriggio -