Lo sviluppo dell'AI in Cina, la creazione di talenti e il confronto con gli Usa (Di mercoledì 28 settembre 2022) Nel processo di sviluppo e applicazione della tecnologia di IA, è necessario essere pragmatici e ordinati; l'educazione all'IA intensifica la forza trainante per lo sviluppo della tecnologia e dell'industria relative, ed è anche la garanzia fondamentale per la coltivazione di talenti di IA di alta qualità e lo sviluppo sostenibile della tecnologia e dell'industria relativa. L'educazione all'IA della RP della Cina ha inizialmente formato un sistema di insegnamento delle materie, e curricula e corsi a diversi livelli sono stati offerti in università come informatica, scienza e tecnologia intelligenti, informazione elettronica e automazione. I problemi esistenti dello sviluppo dell'IA nella RP della Cina e la costruzione di base dell'IA sono inseparabili dall'educazione ...

