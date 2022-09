Le startup che investono sulla geotermia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Quella geotermica è una fonte di energia rinnovabile e stabile, ma poco sfruttata. La geografia è un grande limite, ma nuove tecnologie sperimentali potrebbero superarlo. Google ha già mostrato interesse Leggi su wired (Di mercoledì 28 settembre 2022) Quella geotermica è una fonte di energia rinnovabile e stabile, ma poco sfruttata. La geografia è un grande limite, ma nuove tecnologie sperimentali potrebbero superarlo. Google ha già mostrato interesse

