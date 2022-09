Invasione di campo per un autografo: la sicurezza travolge un tifoso e… Messi | VIDEO (Di mercoledì 28 settembre 2022) Leo Messi si conferma uno dei migliori calciatori in circolazione, le qualità dal punto di vista tecnico non sono assolutamente in discussione, in più è migliorato anche come condizione fisica. E’ stato un grande protagonista anche con la maglia dell’Argentina, in particolar modo si è messo in mostra nell’ultima amichevole contro la Giamaica. La gara non è stata mai in discussione e l’uomo del match è stato proprio Messi, autore di una doppietta. La partita si è sbloccata nel primo tempo con un gol di Julian Alvarez. Dopo il primo dei due gol della ‘Pulce’ un tifoso è entrato in campo con un chiaro obiettivo: quello di farsi firmare un autografo da Messi. L’invasore si è presentato davanti al suo idolo con un pennarello e l’argentino è stato disponibile a mettere la firma sulle ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 settembre 2022) Leosi conferma uno dei migliori calciatori in circolazione, le qualità dal punto di vista tecnico non sono assolutamente in discussione, in più è migliorato anche come condizione fisica. E’ stato un grande protagonista anche con la maglia dell’Argentina, in particolar modo si è messo in mostra nell’ultima amichevole contro la Giamaica. La gara non è stata mai in discussione e l’uomo del match è stato proprio, autore di una doppietta. La partita si è sbloccata nel primo tempo con un gol di Julian Alvarez. Dopo il primo dei due gol della ‘Pulce’ unè entrato incon un chiaro obiettivo: quello di farsi firmare unda. L’invasore si è presentato davanti al suo idolo con un pennarello e l’argentino è stato disponibile a mettere la firma sulle ...

