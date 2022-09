Inter, guai per Inzaghi: Lukaku non recupera per la Roma. Le ultime (Di mercoledì 28 settembre 2022) ultime in casa Inter: Lukaku non recupera in tempo per la partita contro la Roma, delicatissima in casa nerazzurra. Ecco perché il belga non ci sarà Lukaku sarà out nel big match di sabato sera a San Siro contro la Roma. Come riportato da Sky Sport, la situazione in casa Inter vede il centravanti belga ancora non preparato per scendere in campo e i dirigenti nerazzurri non intende correre alcun rischio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022)in casanonin tempo per la partita contro la, delicatissima in casa nerazzurra. Ecco perché il belga non ci saràsarà out nel big match di sabato sera a San Siro contro la. Come riportato da Sky Sport, la situazione in casavede il centravanti belga ancora non preparato per scendere in campo e i dirigenti nerazzurri non intende correre alcun rischio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

