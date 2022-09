I contraccolpi del voto nella corsa per la segreteria del Pd | con vista sulle elezioni regionali

Leggi su open.online

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Se i militanti del Partito democratico fossero i protagonisti di un film di Sorrentino, ai dirigenti del Nazareno chiederebbero: «Non ti disunire, non vi disunite». Mai appello fu più inutile. Già durante lo spoglio, mentre ladi Enrico Letta bruciava per la sconfitta, gli esponenti delle correnti messe ai margini dal nuovo corso parigino danzavano «a piedi nudi sui bracieri ardenti». Il racconto del valzer Democratico, dove tutto gira intorno a se stesso e non ci si è resi conto che, fuori, il Paese aveva smesso di crederesinistra, iniziarossa Bassa padana. Anche qui, persino qui, nelle balere estive le coppie di anziani non ballano più al ritmo di Bella ciao. Bisogna guardare all’Emilia-Romagna perché i fortini rossi, puntellati di sezioni e circoli sopravvissuti al passaggio dal Pci al Pds, dai Ds al Pd, ...