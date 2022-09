Gli chiedono del Napoli di quest’anno, la reazione di Mertens non lascia dubbi! (Di mercoledì 28 settembre 2022) Durante il San Gennaro World, manifestazione svoltasi questa sera al teatro San Ferdinando, è stato premiato come simbolo della napoletanità nel mondo Dries Mertens. Il belga ha un legame viscerale con la città di Napoli e i suoi abitanti, insieme a sua moglie esalta le bellezze della nostra terra, i suoi abitanti e la sua cultura, portando in alto il nome della città in tutto il mondo. Durante l’intervista rilasciata durante la premiazione, Mertens ha espresso il suo parere sul Napoli di quest’anno e la sua espressione facciale lasciava poco spazio a interpretazioni: ha rifatto la sua classica e ormai iconica esultanza con la linguaccia. Napoli MertensMertens ha già visto all’opera, dal vivo, i tanti volti nuovi ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 28 settembre 2022) Durante il San Gennaro World, manifestazione svoltasi questa sera al teatro San Ferdinando, è stato premiato come simbolo della napoletanità nel mondo Dries. Il belga ha un legame viscerale con la città die i suoi abitanti, insieme a sua moglie esalta le bellezze della nostra terra, i suoi abitanti e la sua cultura, portando in alto il nome della città in tutto il mondo. Durante l’intervista rita durante la premiazione,ha espresso il suo parere suldie la sua espressione faccialeva poco spazio a interpretazioni: ha rifatto la sua classica e ormai iconica esultanza con la linguaccia.ha già visto all’opera, dal vivo, i tanti volti nuovi ...

