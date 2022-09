Giorgia Meloni vince e “massacra” Putin (Di mercoledì 28 settembre 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 27 settembre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Da molti anni piazzetta Salazar, alle spalle della grande cupola di San Francesco di Paola, è luogo dove si compie il “rito” elettorale della democrazia “viva e operante”. Si salgono i gradini che fanno angolo con Palazzo Salerno (alle spalle c’è piazza Plebiscito) e si tengono gli occhi ben aperti a terra: la scalinata è corta e pericolosamente sdrucciolevole perché piove, ma soprattutto perché vi giacciono, costantemente ammassati, cumuli di rifiuti maleodoranti. L’attenzione a non farsi male fa procedere lentamente. Arrivati davanti all’Istituto d’Arte intitolato a Filippo Palizzi, una piccola sosta per un breve respiro nel punto in cui “scende” dai quartieri spagnoli la dritta via Solitaria. Sul lato sinistro, il cortile d’ingresso e la facciata ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 27 settembre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Da molti anni piazzetta Salazar, alle spalle della grande cupola di San Francesco di Paola, è luogo dove si compie il “rito” elettorale della democrazia “viva e operante”. Si salgono i gradini che fanno angolo con Palazzo Salerno (alle spalle c’è piazza Plebiscito) e si tengono gli occhi ben aperti a terra: la scalinata è corta e pericolosamente sdrucciolevole perché piove, ma soprattutto perché vi giacciono, costantemente ammassati, cumuli di rifiuti maleodoranti. L’attenzione a non farsi male fa procedere lentamente. Arrivati davanti all’Istituto d’Arte intitolato a Filippo Palizzi, una piccola sosta per un breve respiro nel punto in cui “scende” dai quartieri spagnoli la dritta via Solitaria. Sul lato sinistro, il cortile d’ingresso e la facciata ...

miamedeea : RT @itsmeback_: Giorgia Meloni 2014: 'L'Italia ritiri immediatamente le sanzioni contro la Russia... Segue nei commenti Parte 2 e parte 3… - damorantonio : RT @CastellinoLuigi: A soli tre giorni dal voto leggo tanti commenti di pentimento di chi ha votato Giorgia Meloni,chissà fra 6 mesi ?? - unetomaterouge : RT @yanisvaroufakis: Italy's Giorgia Meloni is no Mussolini – but she may be a Trump | Lorenzo Marsili - Ariadnasleft : RT @PBerizzi: L'on. Lollobrigida, cognato di Giorgia Meloni, dice che la Costituzione è bella ma ha 70 anni. Vero, la Costituzione è bella.… - Mslauria77 : Giorgia Meloni dimostra subito subito di essere una serva -