Gf Vip 7, ragazza transessuale confessa di aver avuto dei rapporti con Luca Salatino: "Ho un video con lui, mi da fastidio che…" (Di mercoledì 28 settembre 2022) Doccia fredda in arrivo per Luca Salatino? L'ex volto di Uomini e Donne è attualmente recluso all'interno della Casa del Grande Fratello Vip e in solo una settimana ha fatto parecchio discutere. Durante l'ultima puntata andata in onda del reality, infatti, Luca è stato protagonista di gran parte della serata. La causa? La discussione molto accesa avuta con Elenoire Ferruzzi, che ha accusato lo chef romano di essersi invaghito di lei ma di non volerlo ammettere in quanto lei trangender. La concorrente era stata ripresa dal padrone di Casa, Alfonso Signorini, dicendo che probabilmente sbagliava a vedere del marcio nei confronti del compagno e che, semplicemente, Luca non per forza doveva essere interessato a lei dal punto di vista "sessuale". La stessa versione aveva dato il diretto interessato e anche la compagna ...

