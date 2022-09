Emis Killa festeggia i 10 anni del disco L’erba cattiva con un concerto evento

RadioDueLaghi : Emis Killa annuncia un'imperdibile data evento in occasione del decimo anniversario di 'L'erba cattiva'. Ecco i det… - zazoomblog : Emis Killa: live ai “Magazzini Generali” - #Killa: #“Magazzini #Generali” - zazoomblog : Emis Killa: live ai “Magazzini Generali” - #Killa: #“Magazzini #Generali” - HiphopStarzTour : EMIS KILLA annuncia la data evento per il 10° Anniversario di “L’Erba Cattiva” - AnsaLombardia : Emis Killa festeggia live 10 anni da 'L'erba cattiva'. Data-evento il 4 dicembre ai Magazzini Generali di Milano |… -

Quel disco, pubblicato 10 anni fa, gli ha portato tanta fortuna cheha deciso di celebrare l'uscita di "L'erba cattiva" con una data - evento domenica 4 dicembre ai Magazzini Generali di Milano.porterà sul palco i suoi successi e i brani ...annuncia una data evento in occasione del decimo anniversario di "L'erba cattiva", domenica 4 dicembre 2022, presso i Magazzini Generali di Milano. Il live è occasione per celebrare uno ...In occasione del decimo anniversario del suo album "L'erba cattiva", Emis Killa annuncia un live unico per celebrare il disco.Emis Killa live a Milano per festeggiare 10 anni dal disco "L'erba cattiva". Concerto evento ai Magazzini Generali il 4 dicembre ...