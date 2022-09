Elezioni: Istituto Cattaneo, ‘FdI più forte al nord, Fi e Lega meridionalizzati’ (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Fratelli d’Italia è nettamente più forte al nord, mentre i partiti fondati da Silvio Berlusconi e Umberto Bossi si sono meridionalizzati. E’ la conclusione dell’Istituto Cattaneo che in una accurata analisi intitolata ‘La contendibilità dei territori’ identifica le aree territoriali in cui il vantaggio del centrodestra è risultato tale da rendere il suo primato inscalfibile e quelle in cui con più probabilità, con un diverso formato delle coalizioni, l’esito avrebbe potuto essere diverso o potrà esserlo in futuro. Che cosa emerge dai risultati elettorali del 2022? Il centro-destra sembra avere un vantaggio netto in termini di consensi soprattutto nei comuni più piccoli e nel nord Italia, mentre nelle grandi città è il centro-sinistra ad essere avanti – si legge nel report – Nei comuni ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Fratelli d’Italia è nettamente piùal, mentre i partiti fondati da Silvio Berlusconi e Umberto Bossi si sono meridionalizzati. E’ la conclusione dell’che in una accurata analisi intitolata ‘La contendibilità dei territori’ identifica le aree territoriali in cui il vantaggio del centrodestra è risultato tale da rendere il suo primato inscalfibile e quelle in cui con più probabilità, con un diverso formato delle coalizioni, l’esito avrebbe potuto essere diverso o potrà esserlo in futuro. Che cosa emerge dai risultati elettorali del 2022? Il centro-destra sembra avere un vantaggio netto in termini di consensi soprattutto nei comuni più piccoli e nelItalia, mentre nelle grandi città è il centro-sinistra ad essere avanti – si legge nel report – Nei comuni ...

