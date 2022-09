“È successo ancora”. Amici 22, l’errore clamoroso. E Mediaset costretta a scusarsi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giornata da dimenticare per Canale 5. La produzione di Amici 22 ha infatti commesso una gaffe clamorosa nel daytime del 28 settembre. I telespettatori sin da subito si sono accorti dell’errore e hanno inondato Twitter di numerosi commenti per denunciare la situazione. Dopo le tante lamentele, Mediaset è stata costretta a chiedere scusa con un messaggio ufficiale, diramato sullo stesso social network. Una disattenzione che è costata caro e chissà se saranno presi provvedimenti nei confronti degli autori dell’errore. Ad Amici 22 si è registrata una gaffe inattesa sul daytime e le polemiche sono esplode improvvisamente. Intanto, giorni fa Alessandra Celentano ha ricevuto una lettera dall’allievo Ramon e poi lui le ha regalato delle mutande leopardate. Il giovane ha quindi donato dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giornata da dimenticare per Canale 5. La produzione di22 ha infatti commesso una gaffe clamorosa nel daytime del 28 settembre. I telespettatori sin da subito si sono accorti dele hanno inondato Twitter di numerosi commenti per denunciare la situazione. Dopo le tante lamentele,è stataa chiedere scusa con un messaggio ufficiale, diramato sullo stesso social network. Una disattenzione che è costata caro e chissà se saranno presi provvedimenti nei confronti degli autori del. Ad22 si è registrata una gaffe inattesa sul daytime e le polemiche sono esplode improvvisamente. Intanto, giorni fa Alessandra Celentano ha ricevuto una lettera dall’allievo Ramon e poi lui le ha regalato delle mutande leopardate. Il giovane ha quindi donato dei ...

