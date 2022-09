E’ caccia al padre di Saman in Pakistan. La confessione: “L’ho uccisa per onore” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “L’ho uccisa io, l’abbiamo uccisa noi” queste le parole del padre di Saman Abbas. L’uomo, che dal primo maggio del 2021 risulta essere irrintracciabile, è stato intercettato mentre spiegava di aver ucciso sua figlia. Lo ha fatto per il suo onore, lo ha fatto perchè doveva tutelare la sua dignità. Ai suoi interlocutori spiega di non avere paura di nulla: ha ucciso sua figlia, ha lasciato suo figlio in Italia, è un uomo morto ma doveva farlo, per difendere il suo onore. A scatenare la furia assassina dell’uomo ma anche degli altri membri della famiglia, sarebbe stata una foto. La foto scattata da Saman insieme al suo fidanzato, lo scatto di un tenero bacio, con l’uomo che avrebbe voluto sposare. Dai diari della ragazza però emergono anche altri ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 settembre 2022) “io, l’abbiamonoi” queste le parole deldiAbbas. L’uomo, che dal primo maggio del 2021 risulta essere irrintracciabile, è stato intercettato mentre spiegava di aver ucciso sua figlia. Lo ha fatto per il suo, lo ha fatto perchè doveva tutelare la sua dignità. Ai suoi interlocutori spiega di non avere paura di nulla: ha ucciso sua figlia, ha lasciato suo figlio in Italia, è un uomo morto ma doveva farlo, per difendere il suo. A scatenare la furia assassina dell’uomo ma anche degli altri membri della famiglia, sarebbe stata una foto. La foto scattata dainsieme al suo fidanzato, lo scatto di un tenero bacio, con l’uomo che avrebbe voluto sposare. Dai diari della ragazza però emergono anche altri ...

