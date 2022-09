Di Stefano: per il presidente Ama, Roma è più pulita (Di mercoledì 28 settembre 2022) Di Stefano (Udc)- “Ama: imbarazzo per audizione presidente Pace” – Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28, nel corso di una Commissione Congiunta tra Commissione Capitolina Bilancio e Commissione Capitolina Ambiente, si è svolta un’audizione del presidente Ama, Daniele Pace. Marco Di Stefano, capogruppo Udc-Forza Italia in Assemblea Capitolina, commenta così: “Ho provato imbarazzo dinanzi alle mancate risposte del presidente Pace ai miei quesiti sulla gestione dell’azienda Ama. Ho rimarcato il fatto, già noto, delle recenti assunzioni di diversi dirigenti esterni, chiedendo se siano state espletate tutte le procedure di legge e se ci sia stato il benestare del socio dell’azienda, il Comune di Roma. Ho chiesto se fosse corretto dal punto di vista deontologico impedire formalmente ai ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Di(Udc)- “Ama: imbarazzo per audizionePace” – Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28, nel corso di una Commissione Congiunta tra Commissione Capitolina Bilancio e Commissione Capitolina Ambiente, si è svolta un’audizione delAma, Daniele Pace. Marco Di, capogruppo Udc-Forza Italia in Assemblea Capitolina, commenta così: “Ho provato imbarazzo dinanzi alle mancate risposte delPace ai miei quesiti sulla gestione dell’azienda Ama. Ho rimarcato il fatto, già noto, delle recenti assunzioni di diversi dirigenti esterni, chiedendo se siano state espletate tutte le procedure di legge e se ci sia stato il benestare del socio dell’azienda, il Comune di. Ho chiesto se fosse corretto dal punto di vista deontologico impedire formalmente ai ...

