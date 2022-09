Covid: in Campania calano contagi ma aumentano ricoveri (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 2388, in Campania, i neo positivi al Covid su 15174 test esaminati: cala il tasso di incidenza che ieri era pari al 17,47% ed oggi è al 15,73%. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania, una persona è deceduta nelle ultime 48 ore; due persone sono decedute in precedenza ma sono state registrate ieri. Negli ospedali risalgono i ricoveri nelle terapie intensive con 10 posti letto occupati (+3 rispetto a ieri); netto aumento anche in degenza con 245 posti letto occupati (+18 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 2388, in, i neo positivi alsu 15174 test esaminati: cala il tasso di incidenza che ieri era pari al 17,47% ed oggi è al 15,73%. Secondo i dati del Bollettino della Regione, una persona è deceduta nelle ultime 48 ore; due persone sono decedute in precedenza ma sono state registrate ieri. Negli ospedali risalgono inelle terapie intensive con 10 posti letto occupati (+3 rispetto a ieri); netto aumento anche in degenza con 245 posti letto occupati (+18 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

NicolaPorro : Una vicenda assurda, da non credere???? - Claudia19485227 : RT @antondepierro: Con buona pace dei #novax #Speranza è stato rieletto in #Parlamento.In #Campania.E' stato giustamente premiato per l'ott… - sscalcionapoli1 : Regione Campania, 2.388 positivi su 15.174 tamponi nelle ultime 24 ore - ptvtelenostra : COVID IN CAMPANIA: 2388 POSITIVI E UN DECESSO NELLE ULTIME 48 ORE - - TV7Benevento : Covid. In Campania 2.388 positivi, 3 decessi e 15.174 positivi - -