Concorso Assistenti Sociali, assunzioni a tempo indeterminato: come candidarsi (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ stato indetto il nuovo bando di Concorso per Assistenti Sociali da assumere a tempo indeterminato. Ecco tutti i dettagli e come partecipare. Concorso Assistenti Sociali 2022: i requisiti C’è un nuovo Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di Assistenti Sociali. Il bando prevede la stipulazione di un contratto part-time al 50%. La categoria richiesta è la D, con posizione economica D1 e i candidati entreranno in tre comuni della provincia di Perugia, in Umbria. Per partecipare bisogna avere determinati requisiti. Ecco quali sono: il godimento dei diritti civili e politici, la maggiore età, la cittadinanza italiana, europea o uno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ stato indetto il nuovo bando diperda assumere a. Ecco tutti i dettagli epartecipare.2022: i requisiti C’è un nuovopubblico per l’assunzione adi. Il bando prevede la stipulazione di un contratto part-time al 50%. La categoria richiesta è la D, con posizione economica D1 e i candidati entreranno in tre comuni della provincia di Perugia, in Umbria. Per partecipare bisogna avere determinati requisiti. Ecco quali sono: il godimento dei diritti civili e politici, la maggiore età, la cittadinanza italiana, europea o uno ...

