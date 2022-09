Computer e champagne | il bottino dei ladri nel Bistrot di Cannavacciuolo 

(Di mercoledì 28 settembre 2022)nel ristorante torinese del celebre chef Antonino Cannavacciuolo. Nella notte tra lunedì e martedì si sono introdotti negli uffici del ‘Cannavacciuolo’, in via Umberto Cosmo, vicino alla chiesa della Gran Madre attraverso il vetro di una finestra rotta. Dal locale sono stati rubati una ventina di euro in monete, sette tablet, uno smartphone, due, con dei file della contabilità, e quattro bottiglie di. Sul furto indagano gli agenti di polizia del commissariato Borgo Po. Sono in corso degli accertamenti su alcune fotocopie di documenti d’identità ritrovate sul posto. L'articolo proviene da Nuova Società.

