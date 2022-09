Benno Neumair, «I genitori lo trattavano come un figlio di serie B» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Al processo per la morte dei genitori, un amico della madre racconta la situazione della famiglia. Adriano Speciale ha spiegato in aula: «Lo dissi apertamente a Laura: “Ricordati che hai anche un altro figlio, non solo Madè» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 settembre 2022) Al processo per la morte dei, un amico della madre racconta la situazione della famiglia. Adriano Speciale ha spiegato in aula: «Lo dissi apertamente a Laura: “Ricordati che hai anche un altro, non solo Madè»

TgrRaiTrentino : Processo Neumair. Un testimone: ''Benno era considerato figlio di serie B'' - TGR Trento - Trentin0 : Processo a Benno Neumair, reo confesso dell'omicidio dei genitori. In aula per la difesa un amico d'infanzia della… - Corriere : Benno Neumair, l’amico della madre: «I genitori lo trattavano come un figlio di serie B» - fasbej : ????? Oggi in tribunale a #Bolzano l’ultima deposizione del processo a #Benno #Neumair. In aula un amico di infanzi… - news_bz : ????? Oggi in tribunale a #Bolzano l’ultima deposizione del processo a #Benno #Neumair. In aula un amico di infanzi… -