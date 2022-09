Atp Sofia 2022, tutto facile per Sonego: batte Zapata Miralles e vola al secondo turno (Di mercoledì 28 settembre 2022) Buona la prima per Lorenzo Sonego, che all’esordio nel torneo Atp 250 di Sofia 2022 (cemento indoor) si libera in due set dello spagnolo Zapata Miralles. tutto facile per l’azzurro, che non ha accusato le fatiche di Metz e si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 dopo 1h18?. Prestazione estremamente positiva da parte del torinese, che ha dominato più di quanto dica il punteggio, alzando il livello quando c’era da farlo e, nel complesso, controllando le operazioni piuttosto bene. Al secondo turno l’azzurro se la vedrà contro il danese Holger Rune, che al debutto nell’evento ha superato in due tie-break Van Rijthoven. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Inizio da incorniciare per Sonego, che ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Buona la prima per Lorenzo, che all’esordio nel torneo Atp 250 di(cemento indoor) si libera in due set dello spagnoloper l’azzurro, che non ha accusato le fatiche di Metz e si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 dopo 1h18?. Prestazione estremamente positiva da parte del torinese, che ha dominato più di quanto dica il punteggio, alzando il livello quando c’era da farlo e, nel complesso, controllando le operazioni piuttosto bene. All’azzurro se la vedrà contro il danese Holger Rune, che al debutto nell’evento ha superato in due tie-break Van Rijthoven. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Inizio da incorniciare per, che ha ...

