Arruolamento obbligatorio per la sicurezza ai Mondiali. Il Qatar non vuole errori (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Reuters ha una notizia che descrive come il Qatar sia impegnato a superare i propri limiti: si tratta dell’organizzazione della sicurezza dei Mondiali di calcio, ma la vicenda racconta parte delle sfide che il piccolo emirato del Golfo si trova ad affrontare, mentre cerca di accrescere il proprio peso internazionale. Il Qatar ha richiamato centinaia di civili – tra cui anche funzionari delle sedi diplomatiche di Usa, Cina e Russia – per un servizio militare obbligatorio che gestisce i punti di controllo della sicurezza negli stadi della Coppa del Mondo, secondo una fonte e documenti visti dall’agenzia stampa britannica. Il dispiegamento di questi nuovi militari di leva, alcuni dei quali normalmente rinvierebbero il servizio nazionale per ragioni di lavoro, evidenzia quella sfida ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Reuters ha una notizia che descrive come ilsia impegnato a superare i propri limiti: si tratta dell’organizzazione delladeidi calcio, ma la vicenda racconta parte delle sfide che il piccolo emirato del Golfo si trova ad affrontare, mentre cerca di accrescere il proprio peso internazionale. Ilha richiamato centinaia di civili – tra cui anche funzionari delle sedi diplomatiche di Usa, Cina e Russia – per un servizio militareche gestisce i punti di controllo dellanegli stadi della Coppa del Mondo, secondo una fonte e documenti visti dall’agenzia stampa britannica. Il dispiegamento di questi nuovi militari di leva, alcuni dei quali normalmente rinvierebbero il servizio nazionale per ragioni di lavoro, evidenzia quella sfida ...

galluzzilucio : INFINITA TRISTEZZA #RUSSIA RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO CARNE DA MACELLO In una 'stazione di arruolamento',… - janavel7 : @abelardo1308 I primi nuclei partigiani furono costituiti anche da giovani che rifiutavano l'arruolamento obbligato… - brumas00 : RT @MPoltero: Scherzo del team Navalny al figlio del portavoce di Putin, Dmitrij Peskov. Lo invitano a presentarsi per l'arruolamento obbli… - FrancescoRigh10 : RT @ilario82: Scherzo telefonico del team Navalny al figlio del portavoce di Putin, Dmitrij Peskov. Lo invitano a presentarsi in commissari… - cesarione52 : RT @ilario82: Scherzo telefonico del team Navalny al figlio del portavoce di Putin, Dmitrij Peskov. Lo invitano a presentarsi in commissari… -