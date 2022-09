Argentina, Scaloni risparmia Dybala: la Joya pronto per l’Inter (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’Argentina è scesa in campo questa notte contro la Giamaica e Scaloni ha risparmiato Dybala che torna in Italia pronto per l’Inter L’Argentina è scesa in campo questa notte contro la Giamaica e Scaloni ha risparmiato Dybala che torna in Italia pronto per l’Inter. Il Ct della Seleccion ha deciso di risparmiarlo e la Joya entro giovedì sarà in Italia pronto a preparare la sfida contro i nerazzurri di sabato con Mourinho e la Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’è scesa in campo questa notte contro la Giamaica ehatoche torna in ItaliaperL’è scesa in campo questa notte contro la Giamaica ehatoche torna in Italiaper. Il Ct della Seleccion ha deciso dirlo e laentro giovedì sarà in Italiaa preparare la sfida contro i nerazzurri di sabato con Mourinho e la Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

