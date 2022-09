Ambrosini | ' ' Base solida | gente sfrontata Il Milan di oggi è eccezionale' '

(Di mercoledì 28 settembre 2022), Gattuso, Pippo Inzaghi, Nesta, Maldini e Pirlo in un docufilm per Dazn raccontano lo squadrone protagonista di 5 anni memorabili, che ...

milansette : MN - Ambrosini: 'Noi eravamo ambiziosi, questo Milan ha una base solida' #acmilan #rossoneri - MilanNewsit : MN - Ambrosini: 'Noi eravamo ambiziosi, questo Milan ha una base solida' -

, Gattuso, Pippo Inzaghi, Nesta, Maldini e Pirlo in un docufilm per Dazn raccontano lo squadrone protagonista di 5 anni memorabili, che ...... tra cui Massimoche traccia un parallelismo tra la squadra di ora e quella di vent'anni fa: 'Noi eravamo coraggiosi e ambiziosi, questo Milan ha unasolida come avevamo noi. Ci sono ...Presente all'anteprima Dazn del film "Stavamo bene insieme", Massimo Ambrosini ha parlato a margine dell'evento con la stampa presente. Queste le sue ...Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di MilanNews.it nel corso dell'anteprima del documentario sul Milan soffermandosi sul rossonero Charles ...