Zelensky a Meloni: “Contiamo su proficua collaborazione” (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – “Congratulazioni a Giorgia Meloni e al suo partito per la vittoria alle elezioni. Apprezziamo il sostegno costante dell’Italia all’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa. Contiamo su una proficua collaborazione con il nuovo governo italiano”. Così Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, su twitter. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – “Congratulazioni a Giorgiae al suo partito per la vittoria alle elezioni. Apprezziamo il sostegno costante dell’Italia all’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa.su unacon il nuovo governo italiano”. Così Volodymyr, presidente dell’Ucraina, su twitter. L'articolo proviene da Italia Sera.

AnnaAscani : ??Meloni invoca i pieni poteri per cambiare da sola la Costituzione e strizza l’occhio ai #novax ??Berlusconi sostien… - CasaItaliaRadio : Zelensky si congratula con Meloni: “Contiamo su collaborazione”. Lei: “Sostegno leale” ??Leggi di più su… - BomprezziMarco : RT @dariodangelo91: Risposta di #Meloni a #Zelensky in inglese: 'Caro @ZelenskyyUa, sai che puoi contare sul nostro leale sostegno alla cau… - BomprezziMarco : RT @dariodangelo91: #Zelensky twitta in ????: 'Congratulazioni a Giorgia #Meloni e al suo partito per la vittoria alle elezioni. Apprezziamo… - angiolettab68 : Una frase al giorno su GUERRA Invasione Ucraina, 216° giorno. #Meloni a Zelensky: 'Puoi contare sul nostro leale… -