Ultime Notizie – Meloni a premier polacco: “Difendiamo valori comuni e sicurezza” (Di martedì 27 settembre 2022) “Grazie Mateusz Morawiecki Difendiamo insieme i nostri valori comuni e la sicurezza europea”. Sono le parole della presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, su twitter in risposta al tweet del premier polacco, che si è congratulato con Meloni per la vittoria alle elezioni politiche. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) “Grazie Mateusz Morawieckiinsieme i nostrie laeuropea”. Sono le parole della presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, su twitter in risposta al tweet del, che si è congratulato conper la vittoria alle elezioni politiche. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - sole24ore : ?? «Questo non è un bluff. La #Russia ha il diritto di usare l’arma nucleare se lo riterrà necessario». Lo ha dichia… - LanzaniRomano : RT @guidotweet: A proposito, qualcuno ha notizie di @fanpage? Continuano a fare i pesci in barile o si preparano a calare il loro poker d’a… - LucioMascarin : RT @guidotweet: A proposito, qualcuno ha notizie di @fanpage? Continuano a fare i pesci in barile o si preparano a calare il loro poker d’a… -