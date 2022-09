Stefano Fresi | «Mai sentito il bisogno di essere magro Mi piaccio così Il problema semmai è degli altri»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 27 settembre 2022) Il Messaggero intervista l’attore. Il 29 settembre uscirà al cinema “Tutti a bordo”, la nuova commedia diretta da Luca Miniero ispirata al francese “Attention au départ”.racconta la sua infanzia. «Sono stato un bambino fortunatissimo. Sono cresciuto in un quartiere difficile, la Centocelle che negli Anni Ottanta era crocevia dello spaccio e oggi è invece una bella zona residenziale in cui torno ogni volta che posso. Ho avuto dei genitori fantastici che, pur consigliandomi sommessamente di prendere una laurea, hanno sempre sostenuto la mia passione per la musica e il teatro». Ha detto molti no? «Sì, specialmente all’inizio. Ho rifiutato un paio di progetti con cui peraltro avrei potuto estinguere il mutuo di casa: un cinepanettone e una commediaccia in cui avrei dovuto fare il ciccione di turno». Le hanno mai ...