Shinzo Abe, al via i funerali di Stato tra le proteste – Il video (Di martedì 27 settembre 2022) Sono cominciati a Tokyo i funerali di Stato in memoria dell'ex premier Shinzo Abe. Abe è Stato ucciso in un attentato terroristico a luglio. Alle esequie sono presenti qualche migliaia di persone, circa 700 rappresentanti di Paesi stranieri e organizzazioni internazionali e anche tanti manifestanti. Sono cominciate dopo le 14:00 ora locale (alle 07:00 in Italia) presso il padiglione Nippon Budokan a Tokyo dove era stata trasferita l'urna con le ceneri di Abe. A cui la famiglia ha già riservato i funerali privati. Sono previsti interventi in memoria della sua figura, la celebrazione di un minuto di silenzio, la proiezione di un video su di lui e offerte floreali. Ma ci sono anche tanti manifestanti che protestano per le esequie pubbliche. Criticando l'eccessivo sfarzo della ...

giuliapompili : Questa, nei rapporti col Giappone, sta per diventare enorme. (Domani a Tokyo ci sono i funerali di Shinzo Abe) - giuliapompili : E' il momento dell'offerta a Shinzo Abe di Matteo Renzi, dietro a Theresa May #ShinzoAbefuneral - Agenzia_Ansa : Proteste in Giappone per i funerali di Stato di Shinzo Abe, l'ex primo ministro ucciso lo scorso 8 luglio. Tra i mo… - marylu1945 : RT @DelMoroMassimo1: Unico invitato ai funerali di Shinzo Abe @matteorenzi - eia58 : RT @NatMarmo: Renzi vola in Giappone per i funerali di Shinzo Abe e come al solito si aziona la macchina del fango. Un domanda ai cialtroni… -