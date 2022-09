“Salvini capitano? Di sventura, è più credibile il Divino Otelma”: la base leghista in Veneto in rivolta. “Zaia? Fuori le p… o finite al Papeete” (Di martedì 27 settembre 2022) La pancia leghista ribolle. Insulta. Non riesce a digerire il tracollo elettorale. E guarda con stupore alla mancanza di reazioni di fronte all’insostenibile leggerezza con cui, dopo lo tsunami che ha spazzato via le roccaforti del partito: il segretario Matteo Salvini ha detto di aver vinto, di essere voglioso di governare per i prossimi cinque anni, di essere solo deluso per il 9 per cento dei consensi, ma di non voler fare un passo indietro. In Veneto è venuto giù il mondo: chi è andato a dormire convinto di vivere in una terra a maggioranza leghista, si è risvegliato scoprendo in cima a ogni campanile una bandierina con la Fiamma Tricolore. Fratelli d’Italia vale il doppio della Lega. Nel vicino Friuli Venezia Giulia vale il triplo. Nonostante la sconfitta più cocente, il segretario federale ha replicato senza fare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) La panciaribolle. Insulta. Non riesce a digerire il tracollo elettorale. E guarda con stupore alla mancanza di reazioni di fronte all’insostenibile leggerezza con cui, dopo lo tsunami che ha spazzato via le roccaforti del partito: il segretario Matteoha detto di aver vinto, di essere voglioso di governare per i prossimi cinque anni, di essere solo deluso per il 9 per cento dei consensi, ma di non voler fare un passo indietro. Inè venuto giù il mondo: chi è andato a dormire convinto di vivere in una terra a maggioranza, si è risvegliato scoprendo in cima a ogni campanile una bandierina con la Fiamma Tricolore. Fratelli d’Italia vale il doppio della Lega. Nel vicino Friuli Venezia Giulia vale il triplo. Nonostante la sconfitta più cocente, il segretario federale ha replicato senza fare ...

