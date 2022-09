Roma, dall’Inghilterra: il Chelsea riflette sulla recompra di Abraham (Di martedì 27 settembre 2022) Tammy Abraham si gioca il Mondiale in questi mesi e forse il ritorno in Premier League nel resto della stagione. Secondo il portale football.london il Chelsea rifletterà nei prossimi mesi sull’eventuale riacquisto di dell’attaccante inglese della Roma, approdato in giallorosso per 40 milioni ma con recompra fissata a 70. Al termine di questa stagione i blues dovranno decidere in merito: Abraham potrebbe tornare alla base come Lukaku. Inoltre l’addio di Tuchel e l’arrivo di Graham Potter potrebbe favorire questo scenario. Decisiva però sarà anche la volontà del calciatore che a Roma, per sua stessa ammissione, sta benissimo. Un passo per volta: il primo obiettivo di Abraham è il Mondiale e finora il ruolo da vice Kane sembra essere blindato nelle ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Tammysi gioca il Mondiale in questi mesi e forse il ritorno in Premier League nel resto della stagione. Secondo il portale football.london ilrà nei prossimi mesi sull’eventuale riacquisto di dell’attaccante inglese della, approdato in giallorosso per 40 milioni ma confissata a 70. Al termine di questa stagione i blues dovranno decidere in merito:potrebbe tornare alla base come Lukaku. Inoltre l’addio di Tuchel e l’arrivo di Graham Potter potrebbe favorire questo scenario. Decisiva però sarà anche la volontà del calciatore che a, per sua stessa ammissione, sta benissimo. Un passo per volta: il primo obiettivo diè il Mondiale e finora il ruolo da vice Kane sembra essere blindato nelle ...

