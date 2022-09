Ritrovata morta in un bosco una donna incinta: cosa ipotizza la polizia (Di martedì 27 settembre 2022) donna incinta trovata morta in Brasile – Una notizia inquietante arriva dall’estero. Una giovane è stata uccisa forse per un rito sacrificale. Il corpo straziato della 24enne Horrana Karolin di Mogi Guaco è stato rinvenuto lo scorso mercoledì dai passanti a Portal dos Lagos, nello stato di San Paolo in Brasile. La vittima, in attesa del suo quarto figlio, è stata barbaramente uccisa per quello che le forze dell’ordine ritengono possa essere stato un rito sacrificale. Leggi anche l’articolo —> “Il terzo indizio” anticipazioni, si parla del delitto di Avetrana: 12 anni fa veniva uccisa Sarah Scazzi Una brutta pagina di cronaca dal Brasile: una donna in stato interessante è stata uccisa per quello che ha tutti i caratteri di un rito sacrificale. La giovane donna pare fosse ... Leggi su tvzap (Di martedì 27 settembre 2022)trovatain Brasile – Una notizia inquietante arriva dall’estero. Una giovane è stata uccisa forse per un rito sacrificale. Il corpo straziato della 24enne Horrana Karolin di Mogi Guaco è stato rinvenuto lo scorso mercoledì dai passanti a Portal dos Lagos, nello stato di San Paolo in Brasile. La vittima, in attesa del suo quarto figlio, è stata barbaramente uccisa per quello che le forze dell’ordine ritengono possa essere stato un rito sacrificale. Leggi anche l’articolo —> “Il terzo indizio” anticipazioni, si parla del delitto di Avetrana: 12 anni fa veniva uccisa Sarah Scazzi Una brutta pagina di cronaca dal Brasile: unain stato interessante è stata uccisa per quello che ha tutti i caratteri di un rito sacrificale. La giovanepare fosse ...

