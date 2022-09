NFL 2022/2023, week 4: programma, orari e diretta tv (Di martedì 27 settembre 2022) Il calendario, il programma, gli orari e le dirette tv relativi alla week 4 della stagione NFL 2022/2023. I Miami Dolphins ancora imbattuti apriranno la settimana con una difficile trasferta in quel di Cincinnati. Spettacolo assicurato anche nel SNF con Mahomes che farà visita a Tom Brady. Ma è anche la domenica in cui iniziano le sfide internazionali. Alle ore 15:30 Vikings e Saints si affronteranno al Tottenham Stadium di Londra. Anche quest’anno sarà Dazn a trasmettere la stagione NFL, con cinque incontri in diretta a settimana. In più la possibilità di sfruttare NFL Red Zone per non perderti neanche un touchdown la domenica sera e NFL Network sempre live 24 ore al giorno. Ecco il programma della week 4. IL programma DI ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Il calendario, il, glie le dirette tv relativi alla4 della stagione NFL. I Miami Dolphins ancora imbattuti apriranno la settimana con una difficile trasferta in quel di Cincinnati. Spettacolo assicurato anche nel SNF con Mahomes che farà visita a Tom Brady. Ma è anche la domenica in cui iniziano le sfide internazionali. Alle ore 15:30 Vikings e Saints si affronteranno al Tottenham Stadium di Londra. Anche quest’anno sarà Dazn a trasmettere la stagione NFL, con cinque incontri ina settimana. In più la possibilità di sfruttare NFL Red Zone per non perderti neanche un touchdown la domenica sera e NFL Network sempre live 24 ore al giorno. Ecco ildella4. ILDI ...

