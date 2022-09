Minaccia moglie davanti ai figli con punteruolo, arrestato (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMondragone (Ce) – Un 50enne è finito in carcere a Mondragone (Caserta) con l’accusa di aver Minacciato con un punteruolo la moglie davanti ai due figli minori e alla suocera. Sono stati i carabinieri a fermare l’uomo dopo essere intervenuti su segnalazione della moglie, impaurita per l‘atteggiamento violento del 50enne. Questi infatti è stato sorpreso dai carabinieri mentre cercava di forzare la porta di ingresso della sua abitazione, in cui non risiede più dopo la separazione dalla moglie, peraltro mai accettata. Il 50enne aveva in mano un punteruolo con cui Minacciava di morte l’ex davanti ai figli e alla suocera. E’ emerso che già in passato l’uomo aveva aggredito e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMondragone (Ce) – Un 50enne è finito in carcere a Mondragone (Caserta) con l’accusa di averto con unlaai dueminori e alla suocera. Sono stati i carabinieri a fermare l’uomo dopo essere intervenuti su segnalazione della, impaurita per l‘atteggiamento violento del 50enne. Questi infatti è stato sorpreso dai carabinieri mentre cercava di forzare la porta di ingresso della sua abitazione, in cui non risiede più dopo la separazione dalla, peraltro mai accettata. Il 50enne aveva in mano uncon cuiva di morte l’exaie alla suocera. E’ emerso che già in passato l’uomo aveva aggredito e ...

