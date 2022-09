Million Day | estrazioni di oggi martedì 27 settembre 2022 | numeri vincenti

(Di martedì 27 settembre 2022) Come ogni giorno, anche27è avvenuta l’estrazione deidelDay. Lunedì 12è arrivata la 26esima vincita milionaria del, realizzata grazie ad una giocata online da 3 euro. Da gennaioad, ilDAY ha reso milionarie 226 persone. IlDAY è una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5compresi tra 1 e 55. I giocatori possono partecipare all’estrazione compilando una schedina, anche online, o comunicando in ricevitoria ida giocare. È possibile giocare fino alle 20:20 per il concorso del giorno e dalle 20:35 in poi per il giorno ...

AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di martedì 27… - CorriereUmbria : Ecco i numeri vincenti di Million Day #millionday #27settembre #estrazione #fortuna #soldi - solofinanza : Superenalotto, Lotto, 10eLotto, Simbolotto, Million day: estrazioni martedì 27 settembre 2022… - CorriereCitta : #MillionDay oggi #27settembre 2022: ecco i numeri vincenti di stasera - CasilinaNews : Million Day, estrazione oggi 27 settembre 2022: numeri vincenti -

ESTRAZIONE/ Numeri vincenti di oggi martedì 27 settembre 2022 Tablet esplode in mano ad un bambino: il piccolo sta bene ma... Dopo l'arrivo dei soccorsi, chiamati dai genitori, per ..., LE ULTIME VINCITE Come ormai d'abitudine, anche nella giornata di oggi, martedì 27 settembre, assisteremo ad un'altra estrazione dele dell'Extra MillionDay che frutteranno ad ...Million Day ed Extra MillionDay. le estrazioni delle cinquine di oggi, martedì 27 settembre, come giocare e quanto si vince.La caccia al milione non si ferma mai. Non c'è pausa per Million Day , il concorso gestito da Lottomatica che mette in palio un milione ...