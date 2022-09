Mascherine, addio sui mezzi di trasporto: dove restano? (Di martedì 27 settembre 2022) L’obbligo di indossarle su bus e treni scade il 30 settembre. Non dovrebbe essere prorogato. Resterà la raccomandazione in caso di assembramenti e dove altro? Leggi su vanityfair (Di martedì 27 settembre 2022) L’obbligo di indossarle su bus e treni scade il 30 settembre. Non dovrebbe essere prorogato. Resterà la raccomandazione in caso di assembramenti ealtro?

Guglielmo_61 : In metrò non la porta più quasi nessuno. Comunque... finalmente non se ne poteva più - ciccio_1990 : Addio dal 1° ottobre a mascherine su bus e treni, - COVID 19: Notizie giornaliere - ciccio_1990 : Addio dal 1° ottobre a mascherine su bus e treni, - COVID 19: Notizie giornaliere - NurseTimes : RT @MassimoRandolfi: Coronavirus, si va verso l’addio alle mascherine sui mezzi pubblici e nelle strutture sanitarie - camilla_casari : RT @elivito: Dal 30/9 decadranno le ultime restrizioni e l'obbligo di #mascherina: 'non sarà più necessario, per esempio, indossare le Ffp2… -