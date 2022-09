«Mangiare insetti fa bene, contengono proteine e amminoacidi e hanno anche un buon sapore» (Di martedì 27 settembre 2022) In un video diventato virale in rete, Samantha Cristoforetti si è fatta immortalare mentre mangia una barretta ai cereali a base di farine di grillo al mirtillo e invita a Mangiare gli insetti, definendoli questo tipo di alimentazione «la nuova frontiera del food» oltre che un toccasana per gli esseri umani e per il pianeta. «Perché non provate anche voi a Mangiare gli insetti? Sapevate che oltre 2 miliardi di persone nel mondo mangiano insetti? In molti Paesi gli insetti sono stati consumati e dati da Mangiare agli animali da allevamento per secoli. Alcune specie sono addirittura considerate prelibatezze. Secondo la Fao, oltre 2.000 specie di insetti vengono consumate dagli esseri umani in tutto il Pianeta. E anche ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 settembre 2022) In un video diventato virale in rete, Samantha Cristoforetti si è fatta immortalare mentre mangia una barretta ai cereali a base di farine di grillo al mirtillo e invita agli, definendoli questo tipo di alimentazione «la nuova frontiera del food» oltre che un toccasana per gli esseri umani e per il pianeta. «Perché non provatevoi agli? Sapevate che oltre 2 miliardi di persone nel mondo mangiano? In molti Paesi glisono stati consumati e dati daagli animali da allevamento per secoli. Alcune specie sono addirittura considerate prelibatezze. Secondo la Fao, oltre 2.000 specie divengono consumate dagli esseri umani in tutto il Pianeta. E...

