La sonda Dart centra l' asteroide | il test della Nasa per difendere la Terra è perfettamente riuscito Le immagini

Agenzia_Ansa : SPAZIO | La sonda Dart ha colpito l'asteroide Dimorphos, primo test di difesa planetaria - disinformatico : DART, LEIA e LUKE: stanotte alle 1:14 italiane una sonda spaziale si schianterà contro un asteroide per provare a d… - Link4Universe : OGGI una sonda spaziale della NASA, chiamata #DART, si schianterà in diretta contro la luna di un asteroide nella P… - michelafinizio : La sonda Dart ha colpito l’asteroide, il video dell’impatto e il ruolo di LiciaCube - dianapop : RT @ASI_spazio: Alle 16.00 la conferenza stampa in cui verranno rilasciate le prime immagini di @LICIACube di #Asi che testimoniano l’impat… -

...per difendere la terra è stato documentato dal minisatellite italiano LiciaCube che ha inviato le prime immagini del punto in cui l'asteroide Dimorphos è stato colpito nella notte dalla. ...... 14 kg 30cmx20x10, che inseguiva l'asteroide che inseguiva lae in questo modo ha catturato circa 600 immagini'. 'Saranno molto importanti per la comunità scientifica per elaborare quello ...Il primo test di difesa planetaria della Nasa è perfettamente riuscito . Il successo della missione per difendere la terra è stato documentato ...Milano, 27 set. (askanews) - Missione compiuta e un'esplosione di gioia nel centro di controllo Argotec mentre assistevano in diretta nella ...