La profezia di Andrea Scanzi, quando diceva: "Meloni premier? Non accadrà mai" (video)

La profezia di Andrea Scanzi è tornata di moda in queste ore: il critico musicale prestato alle cronache politiche aveva sentenziato contro Giorgia Meloni in termini categorici. "Meloni senza Berlusconi lei non ci va mai al governo, senza Berlusconi fa 5 e 6 per cento e non va da nessuna parte". E ancora: "Ma che competitor interno, è alleata, suvvia". Il video che circola sui social e che è stato ripreso anche da Il Giornale risale al 27 settembre 2017. Ospiti di Otto e Mezzo, Andrea Scanzi e Giorgia Meloni sono stati protagonisti di un acceso scontro, con il giornalista che non si è tirato indietro da una dura critica nei confronti della leader di FdI.

