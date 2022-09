La moderazione dei contenuti sui social, in particolare TikTok, incide sul linguaggio (Di martedì 27 settembre 2022) La moderazione dei contenuti sui social sta cambiando il modo in cui le persone parlano e scrivono. Soprattutto su TikTok, un social frequentato perlopiù da persone giovani e che per questo è molto rigido sul monitoraggio e sulla moderazione dei contenuti, gli utenti hanno dovuto trovare dei meccanismi per parlare liberamente di alcuni temi evitando che TikTok rimuova il video o blocchi il profilo che l’ha pubblicato. Per esempio, spesso anziché scrivere “lesbian” oppure “sex” si può leggere “le$bian” e “seggs”. In questo modo l’algoritmo che dovrebbe individuare i contenuti potenzialmente dannosi viene come ingannato. Non è raro che questo modo di modificare le parole venga adottato anche nel parlato, sempre per evitare problemi con ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 settembre 2022) Ladeisuista cambiando il modo in cui le persone parlano e scrivono. Soprattutto su, unfrequentato perlopiù da persone giovani e che per questo è molto rigido sul monitoraggio e sulladei, gli utenti hanno dovuto trovare dei meccanismi per parlare liberamente di alcuni temi evitando cherimuova il video o blocchi il profilo che l’ha pubblicato. Per esempio, spesso anziché scrivere “lesbian” oppure “sex” si può leggere “le$bian” e “seggs”. In questo modo l’algoritmo che dovrebbe individuare ipotenzialmente dannosi viene come ingannato. Non è raro che questo modo di modificare le parole venga adottato anche nel parlato, sempre per evitare problemi con ...

Riccardo_Tim : @Fata_Turch @PBerizzi cosa ci guadagniamo a spaccare l'Italia? vogliamo la guerra civile? se abbiamo dei valori div… - lettera_marco : @MadameA02 Attenzione a non cadere strumentalizzati nell’odio di certa sx! Il paese ha bisogno di riforme non di ca… - LucRossi1 : RT @LucRossi1: @elevisconti McCain è di un tipo di politici in via di estinzione. La moderazione tornerà un giorno, quando finalmente gli i… - DanielaPF75 : RT @LoGnuSagace: @lucacozzuto Aspettiamola alla prova dei fatti, può darsi che la sua apparente 'moderazione' espressa in camp.elett. fosse… - LoGnuSagace : @lucacozzuto Aspettiamola alla prova dei fatti, può darsi che la sua apparente 'moderazione' espressa in camp.elett… -