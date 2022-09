La bozza di accordo con TikTok non placa le ansie americane (né le multe di Londra) (Di martedì 27 settembre 2022) L’accordo tra TikTok e il governo degli Stati Uniti comincia a prendere forma. Le due parti ne avrebbero stipulato uno preliminare, anticipatore della rivoluzione che l’app cinese deve apportare per continuare ad operare in America senza mettere in pericolo la sicurezza nazionale. In sostanza, TikTok modificherebbe la propria politica e la propria gestione dei dati, senza nulla chiedere al suo proprietario ByteDance. Fin qui tutto bene, visto che a preoccupare Washington più di tutto era l’utilizzo delle informazioni in possesso dell’azienda, ma in futuro ci potrebbero essere dei problemi non di poco conto che rischiano di allungare i tempi. A dirigere le trattative è il Dipartimento di Giustizia, più nello specifico la sua numero due, la vice procuratrice generale Lisa Monaco. Un tempo, era anche una delle analiste sulla sicurezza ... Leggi su formiche (Di martedì 27 settembre 2022) L’trae il governo degli Stati Uniti comincia a prendere forma. Le due parti ne avrebbero stipulato uno preliminare, anticipatore della rivoluzione che l’app cinese deve apportare per continuare ad operare in America senza mettere in pericolo la sicurezza nazionale. In sostanza,modificherebbe la propria politica e la propria gestione dei dati, senza nulla chiedere al suo proprietario ByteDance. Fin qui tutto bene, visto che a preoccupare Washington più di tutto era l’utilizzo delle informazioni in possesso dell’azienda, ma in futuro ci potrebbero essere dei problemi non di poco conto che rischiano di allungare i tempi. A dirigere le trattative è il Dipartimento di Giustizia, più nello specifico la sua numero due, la vice procuratrice generale Lisa Monaco. Un tempo, era anche una delle analiste sulla sicurezza ...

