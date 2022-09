I vecchi E ora l' influencer insulta gli elettori della Meloni

Link4Universe : Se la Meloni vince, un sacco di gente che ora la vota,avrà una doccia molto fredda nei prossimi mesi quando capirà… - CB_Ignoranza : Goran Pandev ha annunciato il suo ritiro dal calcio a 39 anni. Ora è ufficiale: siamo diventati davvero vecchi ?? - nucci_carta : RT @laerantonio: ho fatto due anni di lockdown per salvare i vecchi e ora loro voteranno la meloni e salvini - EleonoraSallus1 : RT @LungoFucile1: @RobertoMaroni_ Non ho mai votato Lega da quando è nata, pur essendo 'un padano' perché il progetto autonomista era una c… - Doug_Bennett_85 : RT @shestheloser: Ma ‘sta qui ancora parla? Dopo body shaming, grassofobia, classismo e consigliare ai giovani di farsi sfruttare perché “l… -

Di tutti ibig e dinosauri democrat è l'unico rimasto a fare il capocorrente e il ministro ..., è chiaro che la prospettiva isolazionista non porta da nessuna parte, neanche col sistema ...Giorgia Meloni, la madre Anna Paratore: 'Contenta, matolga il reddito di cittadinanza ai 18enni' Umberto Bossi fuori dal Parlamento dopo 35 anni: è ufficiale, il Senatùr resta a casa Ie ... Giulia Torelli: “I vecchi devono stare a casa, fermi e immobili con quelle mani” Le prime settimane di Angel Di Maria alla Juventus non hanno rispettato le attese. Per l'argentino è già arrivato il giudizio ...Un disastro, il peggior risultato elettorale di sempre. Pare che fra il 25 e il 26 settembre il Pd non abbia aperto neanche il suo comitato elettorale per seguire ora dopo ora lo spoglio. Il ...