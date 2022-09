Hadis Najafi è stata uccisa. Era diventata il simbolo delle proteste in Iran (Di martedì 27 settembre 2022) In Italia siamo abituate alle proteste. Spesso siamo proprio noi donne a riunirci, sul web o dal vivo, per far sentire la nostra voce, per rivendicare tutti quei diritti che ci appartengono e che ancora, troppo spesso, vengono calpestati o non riconosciuti. Non siamo le uniche però, perché in tutto il mondo moltissime donne ogni giorno combattono battaglie che neanche conosciamo. E il prezzo che pagano è davvero troppo alto. Hadith Najafi ha scontato quel prezzo con la sua stessa vita perché è stata uccisa solo perché aveva avuto il coraggio di scendere in strada, di rivendicare i suoi diritti e quelli delle altre donne. Per non dimenticare la morte tragica e assurda di Mahsa Amini uccisa dalla polizia religiosa Iraniana solo per aver indossato male il velo. Chi era la ... Leggi su dilei (Di martedì 27 settembre 2022) In Italia siamo abituate alle. Spesso siamo proprio noi donne a riunirci, sul web o dal vivo, per far sentire la nostra voce, per rivendicare tutti quei diritti che ci appartengono e che ancora, troppo spesso, vengono calpestati o non riconosciuti. Non siamo le uniche però, perché in tutto il mondo moltissime donne ogni giorno combattono battaglie che neanche conosciamo. E il prezzo che pagano è davvero troppo alto. Hadithha scontato quel prezzo con la sua stessa vita perché èsolo perché aveva avuto il coraggio di scendere in strada, di rivendicare i suoi diritti e quellialtre donne. Per non dimenticare la morte tragica e assurda di Mahsa Aminidalla polizia religiosaiana solo per aver indossato male il velo. Chi era la ...

christianrocca : Mahsa Amini, Hadis Najafi, le donne iraniane e il popolo ucraino sono gli eroi antifascisti di questo secolo. - Tg3web : In Iran ucciso uno dei volti-simbolo delle proteste di questi giorni per la morte di Mahsa Amini. È Hadis Najafi, u… - andreapurgatori : #Iran, 6 proiettili al petto per #HadisNajafi: uccisa mentre manifestava. Era la «ragazza con la coda» uno dei simb… - alterofrigerio : RT @paoloborrometi: Vent’anni, capelli biondi, prima dell’inizio delle proteste se li legava con l’elastico e manifestava senza il velo che… - AnnaritaNinni : RT @CaputaLuca: Mi trovo a Milano per una manifestazione in solidarietà delle donne iraniane e in ricordo di Mahsa Amini e Hadis Najafi. U… -