GF Vip 7 | Soraia Ceruti fa una sorpresa a Luca Salatino e si scontra con altre due Vippone

(Di martedì 27 settembre 2022) Nella puntata del Grande Fratello Vip del 26 settembre 2022Allam ha avuto uno spazio in diretta, date le circostanze create nei giorni precedenti che hanno visto protagonista il suo fidanzatoSalatini in quanto accusato da Elenoire di non mostrare il suo vero interesse nei confronti della Vippona perché trans, per incoraggiarlo ed ha approfittato per avere un confronto con la Ferruzzi, protagonista insieme adelle ultime vicende successe in casa e Sara Manfuso.: “Siamo tutti con te” Nei giorni precedenti l’opinione e il pensiero della fidanzata è stata la preoccupazione più grande diin questi giorni.ha però subito tranquillizzato l’ex tronista dicendogli: “Devi andare alla grande, nessuno ha frainteso nulla”. “Ti amo da ...

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Luca Salatino innamorato perso di Soraia - Direttanews0 : ?? #ElenoireFerruzzi e #LucaSalatino sono stati i grandi protagonisti della puntata di ieri sera del… - infoitcultura : “GF Vip”, il confronto tra Elenoire e Soraia: il meglio e il peggio della 3a puntata - infoitcultura : Grande Fratello Vip, confronto in diretta tra Elenoire Ferruzzi e Soraia Ceruti: 'Provo dei sentimenti per Luca Sal… - infoitcultura : GF VIP 7, Tonon accusa Soraia sul confronto con Elenoire:”Di fondo si ghettizza” -

Luca Salatino incontra la fidanzataCeruti e piange al GF/ Lei: "Elenoire Non ti ho frainteso" Il daytime del GFche segue la diretta di ieri ci mostra alcuni scontri avvenuti in ...... ma anche ai vari opinionisti delle trasmissioni Mediaset che si occupano del GF7, è stato l'... secondo il suo punto di vista, Luca non sia realmente innamorato della fidanzata. Elenoire ...Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda ieri sera, l'opinionista Sara Manfuso ha confessato di non aver per nulla gradito il modo in cui gli autori l'hanno descritta in puntata ed è p ...Una confessione piccante su quanto avvenuto a letto con Luca Salatino: è quanto rivelato al Grande Fratello Vip da Elenoire Ferruzzi ad una incredula Sara Manfuso. Ecco le sue parole. Il Gf… Leggi ...