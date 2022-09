Elezioni, ecco chi è fuori dal Parlamento | Da Di Maio e Sgarbi, ecco i nomi dei “big” esclusi (Di martedì 27 settembre 2022) Da Emma Bonino e Simone Pillon passando per Di Maio, Bossi e Sgarbi, ecco chi sono i “big” tagliati fuori dal Parlamento E’ tempo di grandi addii nel Parlamento italiano, che si prepara a salutare nomi di rilievo che per anni hanno fatto parte del mondo della politica nostrana. (ANSA)Dal nuovo asset politico (ancora, specifichiamo, in divenire) saranno infatti tagliati fuori parecchi “big” posizionati anche in collegi estremamente strategici proprio con l’obiettivo di farli vincere e portare voti ai rispettivi schieramenti. Sebbene come anticipato lo sblocco di alcuni seggi è in fase definitoria (vi possono, infatti, essere ripescaggi dai collegi plurinominali), è già chiara a tutti ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 27 settembre 2022) Da Emma Bonino e Simone Pillon passando per Di, Bossi echi sono i “big” tagliatidalE’ tempo di grandi addii nelitaliano, che si prepara a salutaredi rilievo che per anni hanno fatto parte del mondo della politica nostrana. (ANSA)Dal nuovo asset politico (ancora, specifichiamo, in divenire) saranno infatti tagliatiparecchi “big” posizionati anche in collegi estremamente strategici proprio con l’obiettivo di farli vincere e portare voti ai rispettivi schieramenti. Sebbene come anticipato lo sblocco di alcuni seggi è in fase definitoria (vi possono, infatti, essere ripescaggi dai collegi plurinali), è già chiara a tutti ...

fattoquotidiano : Quasi tutte le testate internazionali sottolineano l'estremismo di Fratelli d'Italia - NicolaPorro : L’esito del voto si avvicina ed ecco che Parigi, Berlino e Washington iniziano a fare retromarcia sulla Meloni. Il… - meb : ??Domenica 25 settembre si vota per le elezioni politiche. ??Ecco come fare se vuoi votare il Terzo Polo… - EnricoAntonio68 : RT @aciapparoni: Eccone un altro?? Quindi, mi chiedo: meglio essere populisti o essere come Toscani? Io non ho dubbi... GLI ITALIANI CHE HAN… - cnitalia1 : New video by Tele Italia: Centro-destra maggioranza assoluta al Senato. Ecco la distribuzione dei seggi. Elezioni 2… -